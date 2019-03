Porta a porta, un cittadino: "Via i bidoni, ma gli incivili restano..."

Recita la segnalazione di Francesco: "Dopo circa 10 giorni dalla rimozione dei bidoni in via Pauluzza, all’altezza del civico 9, questa è la situazione che si presenta. Gente che ancora lascia (e posso affermare che si tratti di operazioni post rimozione perché alcuni sacchi non erano presenti) i propri rifiuti dove prima erano presenti i cassonetti. Credo che basti così poco per dividere un rifiuto da un altro che gesti come questi non li concepisco. Non sono espressione di una “rivolta” ad un sistema che molti forlivesi hanno temuto e disprezzato, ma sono un mero gesto di inciviltà e non curanza e la dimostrazione di quanto poco rispetto reciproco ci sia"