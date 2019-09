Recita la segnalazione: "La notte via Maldenti sta diventando un ritrovo dove bere indisturbati e senza controlli da parte delle forze dell’ordine facilitato dal fatto che la via storica di Forlì resta completamente al buio. Per i residenti che rincasano dopo le 23 si ritrovano a percorrere al buio la strada, cosa aspettiamo ad accendere due lampioni in più, dobbiamo forse attendere che vengano commessi atti criminosi? Non dovrebbe andare così. Resto fiducioso".