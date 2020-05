La segnalazione di un cittadino: "Ecco come è ridotto il percorso di viale Decio Anzani"

Scrive Sandro: "Già chiamare una stradina di terra battuta VIALE credo sia opinabile (a meno che non si intenda in un futuro lontano trasformarla nell' Avenue des Champs-Élysées nostrani), ma trovarla in tali condizioni di sudiciume (laddove si trovano i bidoncini, perché solo per metà percorso sono stati installati.... Chissà se il sig. Decio Anzani, tragicamente scomparso insieme a tanti altri, negli orrori della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe contento di veder tanta incuria portare il proprio nome."