Viale Spazzoli, l'incuria totale per il verde pubblico

Ho 57 anni, sono nato e sempre vissuto in Viale Spazzoli, ma l'incuria da parte del Comune, per il verde pubblico che c'è da qualche anno, non l'ho mai vista prima. Aiuole degli alberi come fossero campi in piena campagna, i bellissimi Platani, che non vengono mai e dico mai, potati o curati, causando questi ultimi la caduta ripetuta di rami durante un temporale o una giornata di vento forte. Il quartiere che é sempre stato insieme ad altri il fiore all'occhiello della città, lasciato nel completo abbandono come fosse un bosco di montagna. Altri comuni del circondario ci fanno invidia per la loro pulizia e cultura del verde.

Signor Sindaco Drei, ma i nostri soldi che paghiamo in tasse, come vengono spesi? Forse per ripianare i debiti, che Alea aveva già dopo 3 mesi di attività, o forse verranno spesi, si parla di un milione di euro, non avendo dato la possibilità ad un gruppo di imprenditori di aggiudicarsi una gara per l'affitto del Palafiera. Faccio una premessa, io non ho nulla a che vedere con questi tre signori, non sono né amici, né conoscenti né parenti, o amici di amici, leggo i giornali, vivo la mia città, e mi faccio una opinione personale. Vorrei che i nostri soldi venissero spesi anche per la cura della nostra bellissima città. Ho un collega che viene da Brescia e si è meravigliato del degrado di Forlì, una moglie che viene da Ancona, e mi dice che dieci anni fa quando veniva a Forlì si meravigliava della pulizia e cura del suolo pubblico che c'era in questa città, ed ora si meraviglia come me del cambiamento enorme che c'è stato negli ultimi anni.

Io l'ho votata, come tanti altri cittadini, ma come tanti altri cittadini che si lamentano di questa situazione indegna per una città come la nostra, sicuramente non la rivoterà il prossimo anno. Ci pensi Sig. Sindaco, e faccia qualcosa per questa nostra Forlì. Morelli Marco, un cittadino.