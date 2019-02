Via Plaustro a Roncadello, una residente: "Vogliamo i dossi"

Dice Alice nella sua segnalazione: "Via Plaustro: una strada stretta ad un unico senso di marcia che collega San Martino in Villafranca a Roncadello. Una strada dissestata con ai lati dei fossi ; ma pur essendo una strada stretta c'è chi "sfreccia" con la macchina superando i 100 km orari.. Oltre a vedere gattini morire per la strada , c'è da aver paura anche a camminare a piedi verso sera, in quanto la strada non è illuminata. In certi casi una bella sanzione a chi viola il codice della strada gli starebbe bene . Pertanto chiediamo che vengono installati in prossimita' delle case dei dossi artificiali come regola l'art 42 del Codice della strada"