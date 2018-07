Vedo che l'amministrazione comunale invita tutti ad effettuare i trattamenti contro il proliferare della zanzara tigre per il timore del virus west nile mi chiedo al riguardo cosa fa l'Amministrazione. Nelle aree verdi del quartiere Cava siamo invasi dalle zanzare tigre che ti beccano anche quando cammini. Tempo fà ogni tanto si vedeva qualcuno in bicicletta con un erogatore che dava qualche spruzzata ora da un mio punto di vista non gira più nessuno.

Gianfranco Mazzolani