"Un viaggio lungo dieci tappe": i forlivesi "Sudestrada" lanciano il nuovo album

Un lavoro in studio durato più di un anno per un disco sospeso fra echi di new wave, sonorità dance e un forte impatto testuale. I forlivesi "Sudestrada" lanciano il nuovo album "Microclima". Si tratta, spiega Manuel Apice (Premio Fabrizio De Andrè 2019) a proposito del disco, di "un viaggio lungo dieci tappe, una per ognuna delle tracce, tutte collegate quanto autosufficienti nell'ampio disegno concettuale del lavoro in studio della band romagnola, che nell'era della bassa soglia d’attenzione e dell’emorragia di singoli accattivanti quanto depotenziati di ogni intento narrativo e comunicativo, costringono l’ascoltatore a sedersi, ascoltare e macinare chilometri in uno stato di irrequieta e iperattiva immobilità".

“Microclima” è il secondo album ufficiale dei Sudestrada dopo “Arcipelago”, pubblicato nel 2018. Il tour promozionale partirà in primavera e toccherà buona parte dei club indipendenti e dei teatri del territorio.