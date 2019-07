Top Hairstylist in città: scopri a chi affidare il tuo prossimo cambio di stile

Chi di noi avrebbe il coraggio di mettere in mano a perfetti sconosciuti il proprio taglio di capelli, il colore, o qualsiasi altro trattamento che riguarda il nostro hairstyle? Nessuno! Per questo c'è Top Haistylists d'Italia, la guida ai migliori parrucchieri d'Italia che ha selezionato, sugli 86mila esistenti, i migliori 200 saloni attivi sul territorio italiano.

I Parrucchieri Top dell'Emilia-Romagna

Per l'Emilia-Romagna sono stati selezionati 19 parrucchieri top; ecco qui l'elenco: conoscevate quelli della provincia di Forlì-Cesena?

ACHENA N. 5 LOOK MAKER – FORLI’

– FORLI’ PARRUCCHIERI X PASSIONE FABRIZIO E NADIA - LONGIANO

- LONGIANO LA MAISON DU REFLET – RIMINI

– RIMINI STUDIO 48 - LUGO

- LUGO ALBERT EQUIPE - BOLOGNA

- BOLOGNA ROCCO PARRUCCHIERI - BOLOGNA

- BOLOGNA TIMMY - BOLOGNA

- BOLOGNA XENOS PARRUCCHIERI – CASALECCHIO DI RENO

– CASALECCHIO DI RENO CRISTIANO SUZZI – IMOLA

– IMOLA ZENA I PARRUCCHIERI – IMOLA

– IMOLA VANITY LOOK – SASSO MARCONI

– SASSO MARCONI PIERPAOLO DI CECIO - FERRARA

- FERRARA YUFORIA HAIRSTYLIST - FERRARA

- FERRARA L’ANGOLO LA PARRUCCHIERIA – MARANO SUL PANARO

– MARANO SUL PANARO ROSSANO FERRETTI - PARMA

- PARMA ANIMA PARRUCCHIERI - RAMIOLA

- RAMIOLA REALITY BY FABIO - PIACENZA

- PIACENZA AVANT GARDE PARRUCCHIERI - CASTELLARANO

- CASTELLARANO MORE – RUBIERA

Criteri di valutazione

Nel selezionare i saloni pubblicati nella guida, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. Oggi la donna non si accontenta più di servizi tradizionali ed esige sempre nuove proposte, miglioramenti continui che le permettano di sentirsi bella, e per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano l'ambiente, l'accoglienza, la simpatia e la familiarità dello staff, ma anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti, che devono essere di altissima qualità.

La versione completa e sfogliabile della guida Top Hairstylist 2019 è disponibile online.