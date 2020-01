L'influencer forlivese Denis Dosio ci prova con la musica: il suo primo video spopola su Youtube

Quasi 700mila visualizzazioni su Youtube in soli 5 giorni. Sta già spopolando, soprattutto tra i giovanissimi, il primo video musicale dell'influencer forlivese Denis Dosio, che con i suoi 572mila follower su Instagram e 744mila sulla neo-nata piattaforma TikTok è sicuramente nei piani alti della classifica dei personaggi del web romagnoli.

"Non mi tocchi" è il titolo del suo primo video, uscito il 10 gennaio e che ad oggi ha già racimolato oltre 715mila views. L'influencer forlivese, 19 anni, è diventato una celebrità soprattutto grazie all'aspetto fisico, ma adesso prova a sfondare anche con il talento nel campo della musica. Era salito alla ribalta delle cronache per essere stato ospitato anche nei salotti di Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso, e successivamente per un grave fatto di cronaca: durante una serata in discoteca in un'isola greca, un suo "hater" gli aveva spaccato un bicchiere in pieno volto.