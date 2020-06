Calcio a 5, Forlì a caccia di nuovi talenti. A luglio al via gli stage di reclutamento

Non si ferma l’incessante lavoro della dirigenza del Forlì calcio a 5 per gettare le basi della prossima stagione. Tanta è l’attesa da parte di tifosi e media per scoprire chi saranno i confermati e chi i volti nuovi della rosa a disposizione di mister Gottuso ma per questo bisognerà attendere il mese di luglio quando inizierà ufficialmente la nuova stagione.

Ma in casa forlivese non si vuole lasciare nulla al caso e come da tradizione nel mese di luglio, appena sarà possibile riprendere l’attività per gli sport di squadra in palestra e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari disposti dalla Federazione, verranno organizzati degli stage di reclutamento di giovani promesse per andare a completare il rooster della formazione Under 21 che agli ordini di mister Fabbri verrà iscritta al campionato regionale di categoria.

L’invito è rivolto ai ragazzi nati tra il 2000 e il 2004 che stanchi del solito calcetto fra amici vogliano provare il vero calcio a cinque. La partecipazione agli stage sarà gratuita e non vincolante, si invitano quindi i ragazzi interessati a contattare tramite i canali social la società per prenotarsi e verranno poi ricontattati appena sarà possibile fissare le date degli stage diretti da mister Alessandro Fabbri con la partecipazione e la supervisione del mister della prima squadra Davide Gottuso. Un occasione quindi per riassaporare il campo e mettersi alla prova in uno sport magari praticato solo amatorialmente che potrebbe invece diventare una nuova opportunità di carriera per quei ragazzi che nel mondo del calcio a 11 si sono visti per svariati motivi la porta chiusa. Perché quindi privarsi di questa opportunità?.