Minella, Gomez Varas e Bonandi: a loro è affidato l'attacco del nuovo Forlì

Reduce da una stagione esaltante a San Nicolo Notaresco con ben 18 reti in 35 gare ufficiali, Santiago Minella, la punta di diamante argentina dello scacchiere biancorosso, riparte dalla prima amichevole dei galletti con una tripletta: "Stiamo lavorando forte, con tanta fatica ma ci servirà per la stagione; mi trovo molto bene, siamo un bel gruppo, ma la cosa più importante adesso è l'intesa coi nuovi compagni che deve aumentare; non siamo ancora al top della forma fisica ma col tempo ci arriveremo". "Personalmente il mio obbiettivo principale è dare il massimo per la squadra e per me, sono molto felice di essere arrivato a Forlì e questo mi da grande motivazione per il futuro ".

Dopo di lui è l'ultimo sudamericano arrivato in viale Roma, Victor Gomez Varas a prendere la parola presentandosi a tifosi e stampa: "Sono una prima punta classica, abituato a muovermi vicino alla porta ma so anche giocare per la squadra e mettere in condizione i compagni di segnare" esordisce la nuova punta dei galletti. "La trattativa per arrivare a Forlì è stata velocissima e in due o tre giorni abbiamo chiuso l'affare; sono reduce da 22 reti in eccellenza e salire di categoria è un grande stimolo, qui ho trovato un ottimo staff e penso di entrata in forma in poche settimane ". È poi mister Massimo Paci ad illustrare come procede il lavoro nel ritiro di Premilcuore: "Sono contento, la situazione è buona anche se fisicamente non stiamo ancora bene, i ragazzi cercano di fare e di capire il mio modo di intendere il calcio e l'impegno non manca" esordisce il mister " Stiamo lavorando per interpretare al meglio il 4-3-1-2 che è un modulo difficile da portare avanti ma credo che ci possa dare ottime risposte; mercoledì affronteremo in amichevole un avversario più avanti di noi nella preparazione come il Cesena ma quello che non dovrà mai mancare sarà la giusta mentalità che è poi la base di partenza del nostro lavoro e che dovremo sempre avere per fare una buona stagione ".

Infine è Thomas Bonandi, talentuoso trequartista in arrivo dalla Sammaurese a parlare a ruota libera: " Sono stato accostato molte volte al Forlì negli anni passati ma penso di essere arrivato nel momento giusto, cercherò di fare il massimo per raggiungere traguardi importanti, anche se adesso è prematuro parlare perché siamo insieme da appena dieci giorni e dobbiamo ancora capire il nostro reale livello". Vista la sua esperienza del campionato dilettanti, Thomas illustra poi il suo pensiero sul prossimo campionato dei galletti: "Conosco bene i gironi di serie D dove potremmo capitare e conosco molti dei giocatori che sono presenti in ritiro qui col Forlì; ormai ho una buona esperienza della categoria dopo i dieci anni giocati a San Mauro e mi conoscono bene anche i tifosi del Forlì che ho affrontato tante volte, personalmente mi sono sempre comportato correttamente e penso che da parte loro avrò una buona accoglienza senza remore".Nel complesso quindi un buon test per la truppa biancorossa che ha tratto da questa prima uscita, delle buone fasi di gioco e i primi goal di una stagione che ci si aspetta sia l'opposto di quella passata.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!