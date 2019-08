Ciclismo, una nuova sfida per gli amanti dell'ultracycling: la 24 ore della Rocca

Venerdì verrà organizzato un ritrovo non compentitivo alla Rocca delle Camminate riservato agli amanti delle due ruote, senza obbligo di iscrizione. Ivano Incensi, dopo aver organizzato la Romagna Ultra Race, sta organizzando questo evento per far scoprire l'ultracycling a chiunque fosse incuriosito. Il programma prevede il ritrovo alle 8; quindi si tratterà di scalare quante più volte possibile la Rocca nell'arco delle 24 ore, fino alle 8 di sabato. In cima alla Rocca ci sarà anche un ristoro. Un appuntamento per soddisfare le risposte dei curiosi del mondo endurance.