70 chilometri per 24 prove di abilità al centesimo: torna la "Coppa Città di Meldola Giro dei 4 Castelli"

Domenica di disputerà la tredicesima "Coppa Città di Meldola Giro dei 4 Castelli", manifestazione culturale-sociale di abilità regolaristica non competitiva con rilevamenti cronometrici per auto storiche, con velocità inferiore a 40 chilometri orari nel calendario nazionale dell'Automotoclub Storico Italiano e gara valida per le finali del Campionato Formula Asi. L'appuntamento è organizzato dal Club Hermitage Veteran Engine di Forlì federato Asi e dalla "Scuderia Racing Team Le Fonti di Meldola" col patrocinio del Comune di Meldola.

"Anche per questa tredicesima edizione abbiamo voluto scegliere un percorso per dare modo ai partecipanti di percorrere con le loro auto storiche le strade attorno ai nostri meravigliosi 4 castelli, percorso intervallato da tre serie di rilevamenti cronometrici al centesimo di secondo da ripetere due volte", spiegano gli organizzatori. La gara è anche valida come prima prova del “Trofeo della Romagna” una sorta di mini Campionato Romagnolo di queste manifestazioni fortemente voluto da Massimo Tosi dell’Automobil Club San Marino.

Si attendono ai nastri di partenza i migliori piloti della specialità che seguono il Campionato di Formula ASI. Sono già arrivate una quarantina di iscrizioni, come quella del perugino Fausto Ticchioni, secondo lo scorso anno, e del marchigiano Giampaolo Paciaroni campione 2018 della Formula Asi. A contrastare i migliori per la conquista della vittoria ci saranno anche i meldolesi Marco Bentivogli, vincitore dell’edizione 2017, e Casadei Lucio, oltre a Massimo Liverani, più volte campione del mondo energie alternative e Roberto Regitori.

Presenza molto nutrita di “Donne al Volante” che si contenderanno la classifica Lady, con l’aretina Rita Magnanini, Luisella Maspes dal Lago di Como, la padovana Sabina Biasio, la giovane riminese Veronica Parma e la forlivese Franca Agnoletti che navigata da Meris Maroni ritorna alle gare dopo qualche anno di stop. Anche per questa edizione per volontà della famiglia Bentivogli e del "Racing Team Le Fonti" continuerà ad essere dedicato con un trofeo a Eugenio “Pippo” Bentivogli, scomparso nel marzo del 2016. Le verifiche tecnico sportive si svolgeranno in Piazza Felice Orsini sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 8 alle 9,15.

Il percorso

Lungo i 70 chilometri del percorso sono previste 24 prove di abilità tutte al centesimo nella zona artigianale di Meldola vicino all’azienda Cosmogas e a San Martino in Strada nella zona artigianale davanti all’azienda Tubo Zeata. A metà gara nell’Arena Esperia di Meldola ci sarà una sosta per uno spuntino contadino curato dalla Famiglia Strollo del Mercato Contadino. Dopo aver effettuato l’ultima prova di abilità i partecipanti si dirigeranno a Fratta Terme per il pranzo al Grand Hotel Terme della Fratta. Al termine del pranzo si percorreranno gli ultimi chilometri per l’arrivo in Piazza Felice Orsini per le premiazioni finali che come tradizione saranno con Ceramica di Faenza personalizzate per l’occasione della tredicesima edizione dell’evento.