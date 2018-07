76 atleti da 4 continenti si sfideranno nel Torneo Internazionale Città di Forlì: in palio 14mila dollari

Lo sport internazionale fa tappa a Forlì con la sesta edizione del Torneo internazionale Città di Forlì di tennis in carrozzina che si svolgerà dal 12 al 15 luglio nei campi del Forum Tennis. L'evento sportivo, organizzato dall'Asd Forum Tennis di Forlì in collaborazione con il Comitato italiano paraolimpico Emilia Romagna, metterà in campo 76 atleti di cui 48 uomini, 18 donne e 10 quad, categoria con atleti portatori di una specifica disabilità, che si scontreranno per aggiudicarsi il monte prmei di 14 mila dollari.

La particolarità di questo torneo sportivo è l'internazionalità; saranno, infatti, rappresentati ben quattro continenti, Africa, Asia, Europa e Sudamerica, da parte di 14 nazioni. L'associaizone sportiva Forum Tennis che ospita la manifestaizone gareggerà con 3 atleti di casa: il veterano Marco Amadori, 111esimo nella classidica mondiale dei tennisti in carrozzina e nono in quella italiana, e due esordienti nella categoria quad, Paolo Zoffoli e Wiliam Biondini. Per permettere agli atleti di tutte le categorie di partecipare, si svolgeranno nelle quattro giornate i seguenti tornei: singolare maschile, femminile e quad; doppio maschile, femmile e quad. "Inoltre - aggiunge Giuseppe Monterosa, presidente del Forum Tennis - siccome siamo a conoscenza del fatto che molti atleti per partecipare alla competizione faranno spostamenti di molti chilometri abbiamo organizzato un torneo di consolazione con partite singolari in cui potranno continuare a sfidarsi anche i tennisti che sono stati esclusi dalla classifica principale".

Il torneo internazionale Città di Forlì costituisce un appuntamento di spessore per il panorama sportivo della città, "è un progetto, non soltanto una manifestazione" - chiarisce Sara Samorì, assessora allo Sport di Forlì; e aggiunge: "Se la nostra città è stata insignita del titolo di Città Europea dello Sport 2018 è soprattutto grazie a manifestazioni come questa e all'impegno di tutto il personale che ci lavora. Perchè a Forlì lo sport ce l'abbiamo nel cuore, non solamente nella testa e nei muscoli".