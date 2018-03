8 marzo e sfida calcistica al Saffi-Alberti: il Biologico C si conferma campione

Giovedì si è svolto i"Calciottomarzo", l tradizionale torneo di calcio dedicato esclusivamente alle ragazze dell'Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì. Le 50 alunne partecipanti suddivise in squadre per indirizzo di studio e corso didattico, si sono affrontate senza indugi con una tecnica talvolta non eccelsa, ma supportata da tanto entusiasmo. Per la cronaca nella finale si sono disputate il prestigioso titolo di campione d'Istituto le due rappresentative dei corsi Biologico A e le titolate del corso Biologico C. Queste ultime in un'avvincente finale, hanno vinto di misura confermando il titolo già conquistato nella precedente edizione 2017. Come consuetudine al termine della manifestazione tutte le alunne sono state premiate con un'apprezzatissima primula, ovviamente di colore giallo.