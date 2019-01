MotoGp, allenamento col cross per Dovi e Petrucci. E Valentino commenta su Instagram

Per un motociclista il miglior allenamento è salire in moto. Andrea Dovizioso è Danilo Petrucci, uomini in rosso del 2019, si sono ritrovati a Porto Recanati per un allenamento con la moto da cross. "È stata una bellissima giornata", ha commentato su Instagram Petrucci. È non è mancato il commento di Valentino Rossi: "Petrux chi va più forte con la moto da cross? Te o Dovizioso?". La risposta del ternano: "È una bella battaglia, dovremmo fare una super sfida tutti insieme". È il 46: "Dai facciamola una volta".

Tra Dovizioso e Petrucci c'è già un'ottima intesa, una buona notizia in casa Ducati in vista della lunga stagione che vedrà in Marc Marquez e l'ex alfiere di Borgo Panigale Jorge Lorenzo i principali avversari. Si prospetta in casa Ducati una serena alleanza, che servirà per battere in pista lo squadrone che ha costruito la Honda.

Ed è quello che auspica l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali: "Tra lui e Dovizioso c'è un rapporto di stima e di grande rispetto reciproci - ha detto durante l'evento "Ducati For Education" -. Rispetto alla scorsa stagione ci sarà molta più armonia all' interno del box e sono certo che questo gioverà ad entrambi i nostri piloti". Domenicali non ha lesinato una critica a Lorenzo: "Non possiamo ritenerci soddisfatti perché sia noi che lui avevamo celebrato questo matrimonio con la convinzione di vincere e di poter aprire un ciclo in rosso".

La foto pubblicata su Instagram è stata scattata da Marco Benedetti