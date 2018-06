Basket serie B, Andrea Dagnello è il nuovo rinforzo dei Tigers

Andrea Dagnello è il nuovo rinforzo dei Tigers. Nato il 6 febbraio 1991, il giovane esterno giuliano alto 189 centimetri, grazie alle sue doti fisiche, atletiche e balistiche, può occupare sia lo spot di guardia che quello di ala e ha disputato l’ultima stagione a Crema, alla corte di coach Salieri, uscendo nella semifinale playoff contro Omegna, dopo aver eliminato 2 – 0 Piombino. Nella scorsa regular season, nella quale ha incrociato i Tigers di coach Di Lorenzo, Dagnello è risultato il miglior realizzatore della formazione cremasca totalizzando 457 punti, ovvero 15,2 a partita, grazie al 49% da 2 ed il 32% da 3. Il match contro Faenza del 23 dicembre scorso rappresenta il suo high stagionale con 27 punti (3/6, 4/7), 6 rimbalzi e 2 assist. Il neo - acquisto arancionero ha iniziato la carriera in Serie C, nella triestina Servolana, per poi approdare in Serie B a Lecco nella stagione 2014/15, dopo due stagioni trascorse a Francavilla in DNB, la vecchia B2. Da quando ha cominciato a giocare nel terzo campionato nazionale, Dagnello ha sempre disputato i playoff e, nella stagione 2016/17, prima della chiamata di coach Salieri a Crema, ha anche disputato la Coppa Italia nelle fila di Omegna. E' un giocatore di prima fascia per la Serie B e rappresenta un innesto importante che va ad aggiungersi ai rinnovi di Battisti, Sacchettini, Papa e De Fabritiis.