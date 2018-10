Campionati del Mondo di Pattinaggio, Anna Remondini firma il bis

Sono in pieno svolgimento i Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico a Mouilleron Le Captive (Parigi) e la Nazionale italiana ha trasformato il bel Palazzo dello Sport Parc de Beaupuy in una autentica riserva di caccia di titoli mondiali. E in questa incetta di titoli Anna Remondini, mantovana di nascita e forlivese di adozione nei ranghi di "Forlì Roller" in coppia con Daniel Romandin ha riconfermato il titolo di Nanjn nella specialità coppie danza dominando sia nel programma tecnico che nel programma libero e precedendo l'altra coppia italiana Stibily-Bassi molto nettamente.

Ineccepibili, bellissimi, spettacolari, entusiasmanti, coinvolgenti: alcuni aggettivi utilizzati dai cronisti francesi per definire al meglio la performance della coppia italiana. E la musica di Carmen (coinvolgente e magistralmente interpretata da Anna e Daniel) ha fatto da fil rouge ad un altro titolo mondiale di Anna (siamo a quota 5) e di Daniel. E Forlì Roller con questo titolo festeggia al meglio il conferimento da parte del Coni della Stella di Bronzo per meriti sportivi acquisiti in oltre 35 anni di attività. Ma l'ottobre in "Azzurro" di atlete di Forlì Roller contiene anche la convocazione di Clara Lazzari per la Coppa Italia (internazionale) per Alice Balzani e Bianca Cogliandro (trofeo internazionale di Hettange Grande)