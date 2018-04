Softball, una californiana alla Poderi dal Nespoli: è Annie Aldrete

Annie Aldrete, californiana di Monterey Bay, è la nuova straniera della Poderi dal Nespoli per la stagione 2018. Aldrete, che compirà 23 anni fra poco, è un eccellente catcher che tra il 2015 e il 2016 ha fatto parte della nazionale Usa. Si è rivelata un battitore di potenza al primo anno di college, giocato con le Lady Volunteers di Tennessee e chiuso con medie da Top Ten nazionale. Negli anni a venire c'è stato un calo nelle percentuali di battuta, compensato da una maggior pazienza ed attenzione ai lanci (pochi strike out e molte basi ball). Gli ultimi due anni li ha giocati a Berkeley con la casacca delle Cal Golden Bears.

In un certo senso, il destino sportivo di Annie Aldrete era segnato dall'inizio: il padre Richard ha giocato nelle minors dei Milwaukee Brewers, e mamma Tisha ha fatto faville nel softball a livello di Junior College. La superstar indiscussa del gruppo è zio Mike, che ha giocato 11 stagioni in Major League ed attualmente è il coach di prima base degli Oakland A's. Michael Aldrete, un cugino, è nelle leghe minori della MLB, e grandi speranze ci sono per Carter, il fratello di Annie, che già al termine della high school è stato “opzionato” dall'organizzazione dei Boston Red Sox, e che sta giocando al college, con ottimi risultati, per Arizona State.