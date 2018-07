MotoGp, gara show ad Assen. Trionfa Marquez, Dovi e Rossi fuori dal podio

Una gara esagerata. Bellissima. Una delle più belle degli ultimi anni. Tutto cuore e coraggio. Fino a quattro giri dalla fine, quando Marc Marquez ha deciso di dare lo strappo decisivo. Lo spagnolo ha vinto un rocambolesco Gran Premio d'Olanda, precedendo la sorpresa del giorno, Alex Rins (Suzuki) e la Yamaha di Maverick Vinales. Fuori dal podio di un nulla Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Una gara di MotoGp, che ha assunto le sembianze di una sfida di Moto3. Non si riesco a contare il numero di sorpassi e quante volte è cambiata la leadership della gara. Che ha visto protagonista anche Jorge Lorenzo, che dalla decima piazza si è ritrovato in testa alla corsa con una partenza mostruosa.

Per lo spagnolo anche il brivido di un contatto ad alta velocità con Rossi, che fortunatamente si è risolto senza incidenti. In cinque si sono giocati la vittoria; poi Marquez, dopo essersi giocato anche il solito jolly, ha preso la testa della corsa, fuggendo e trionfando. Dovi e Valentino hanno provato a resistere, ma si sono ostacolati. Rins e Vinales si sono così giocati il secondo posto, che ha visto prevalere lo spagnolo della Suzuki. Con questa vittoria Marquez porta a 41 i punti di vantaggio su Rossi. Il forlivese ora è quinto in classifica con 79 punti. Tra due settimane nuovo round: si corre in Germania al Sachsenring.

"E' stata una gara molto bella, sicuramente più per i fan che per noi piloti perché è stata davvero difficile - afferma Dovizioso -. Siamo stati veloci e competitivi e abbiamo lavorato bene durante tutto il weekend, però negli ultimi otto giri la gomma posteriore purtroppo mi ha mollato per cui ho cercato di difendermi fino alla fine e sono arrivato quarto. Speravo nel podio, ma onestamente non si poteva fare di più e quindi alla fine sono contento, anche se dobbiamo riuscire a gestire meglio le gomme perché siamo arrivati a fine gara con poco grip. Abbiamo comunque fatto un bel lavoro e quindi ringrazio la mia squadra".