Si risveglia Johnson, l'Unieuro ribalta Cento nell'ultimo quarto. Evitato il ko

Terza vittoria nelle ultime quattro per i ragazzi di coach Giorgio Valli, che battono a San Lazzaro di Savena la Baltur Cento, fanalino di coda del campionato, nonostante l’assenza di Pierpaolo Marini. Finalmente Melvin Johnson è tornato a recitare un ruolo da protagonista, con 25 punti; solida la prestazione di Dane Diliegro con 19 punti e 24 di valutazione. Padroni di casa in vantaggio per quasi tutto l’incontro, anche con uno scarto di oltre dieci punti: nell’ultimo quarto i biancorossi hanno raggiunto e poi sorpassato a 60 secondi dalla fine gli emiliani. Vittoria fondamentale per la corsa ai playoff, rimonta da applausi per gli ospiti. Prossimo appuntamento domenica prossima alle ore 17:00 sul campo del Bakery Piacenza.

Sono gli ospiti a sbloccare il match con Kenny Lawson, a cui risponde White, con una tripla: 3-2 dopo 43 secondi di gioco. Quest’ultimo ribatte anche a Giachetti dall’interno dell’area: 5-4 dopo 1:25. Bonacini pareggia con un libero, ma poi arriva il break di Cento con Taflaj (cinque punti consecutivi) e Taylor: 12-5 dopo 3 minuti di gioco, Valli chiama il primo timeout. Taylor subisce fallo e mette dentro i due tiri dai 6.25, poi Johnson trova il canestro dalla distanza. Torna a marcare White, che porta i suoi sul 16-8. Si dimostra sin da subito una partita particolarmente fallosa, proprio come temeva coach Valli. Chiumenti porta Cento a +13, ma Johnson mette dentro un’altra tripla, poi un libero su due: 21-12 dopo 5:34. Passano i secondi ma i biancorossi non riescono neanche a dimezzare l’ampio svantaggio 24-14 a 2:55 dal termine del primo quarto. Giachetti porta i suoi a -8 grazie al doppio centro dai 6.25. Oxilia vorrebbe fare lo stesso, ma ne fallisce uno: 24-17 a 2:16 dalla prima pausa. Johnson due volte consecutive trova il bersaglio dall’area, portando Forlì a -3. Valli chiama un altro timeout per far rifiatare i suoi. Oxilia realizza due liberi, ma poi Gasparin riporta a +3 i padroni di casa (26-23) a 50’’ dal termine del quarto. Johnson, Gasparin e Bonacini sono gli ultimi marcatori del primo tempo, che si chiude sul 29-27. Grande reazione dei biancorossi dopo la falsa partenza. Il secondo quarto si apre con un break di Cento, grazie ai due liberi di White ed Ebeling (34-27).

Oxilia realizza i due liberi del 34-29, poi Taylor per i padroni di casa e Lawson da fuori area: 36-32 a metà secondo quarto, che poi diventa 36-34 sempre grazie all’onnipresente Kenny Lawson. Benfatto realizza uno dei due liberi, Cento rimane a +3 a Valli chiama il timeout dopo 5 minuti e 39 di gioco del secondo quarto. Benfatto subisce un altro fallo, questa volta però non sbaglia nemmeno un tentativo: 39-34. Lawson ne mette invece uno su due, poi Taflaj mette dentro una tripla che porta i padroni di casa a +7 dopo 6:07. DiLiegro subisce due falli, facendo tre su quattro. Padroni di casa che giocano d’astuzia e non si fanno sorprendere, 47-41 è il punteggio quando manca un minuto e mezzo a metà incontro. DiLiegro riporta a -4 i romagnoli, poi Taylor realizza un tiro libero. Nulla accade nei restanti secondi della seconda parte di gara: 48-43 è il parziale a metà incontro.

Il terzo tempo è sbloccato dal doppio centro su tiro libero di Taflaj, a cui risponde DiLiegro: 50-45. Ancora Taflaj, questa volta dalla distanza porta a +5 gli emiliani. Donzelli realizza un libero, ma la tripla di Taylor porta a dieci le lunghezze di vantaggio i suoi compagni. Dopo quattro minuti Cento si trova a +9 su Forlì: 58-49. DiLiegro realizza due volte dall’interno dell’area, poi mette dentro un libero, riportando in carreggiata i suoi (58-54 dopo 5:44). Bonacini risponde a Gasparin, poi Chiumenti aumenta il vantaggio casalingo, da 4 a 6 punti. 62-56. Il primo timeout chiamato da coach Bechi arriva a seguito di una tripla di Johnson, che porta a -5 gli ospiti (67-62 a 9:18). Un tiro da 2 di Taylor chiude il terzo quarto sul punteggio di 69-62.

Oxilia apre l’ultima fase del match, poi DiLiegro commette due falli consecutivi, permettendo a Benfatto di realizzare ben tre liberi. Donzelli riporta a -5 gli ospiti con un tiro da 3, poi Johnson risponde a Taylor, segnando due volte dai 6.25. 74-69 dopo 1:26. Donzelli dall’area riduce ulteriormente il vantaggio di Cento, costringendo Bechi a chiamare il timeout. White riporta i cinque punti di vantaggio, ma Giachetti dalla distanza trova il bersaglio grosso, per il 76-74 che dà concrete speranze di rimonta ai biancorossi. Ancora Giachetti risponde a Taylor, 78-76 dopo 4:25. Ancora Taylor, questa volta è Lawson a ribattere: 80-78. Valli chiama timeout quando mancano 4 minuti e 41, è la fase più delicata dell’incontro. Nuovo botta e risposta tra Taylor e Giachetti, a cui segue il canestro dall’area di DiLiegro che vale il pareggio. 82-82 a 6:52. Taylor e Oxilia continuano a timbrare il tabellino, poi White segna due volte dai 6.25: 86-64 con 2 minuti e 19 ancora da giocare. Johnson realizza entrambi i liberi. A 44’’ dal fischio finale DiLiegro riporta avanti i biancorossi, poi Oxilia segna un libero su due: 86-89 a 0:24 dal termine. Cento chiama timeout. Taylor commette fallo su DiLiegro, che però fallisce entrambi i tentativi dai 6.25. Anche White viene fermato in maniera fallosa, però mette dentro soltanto un libero: la partita finisce 87-89, incredibile rimonta dei biancorossi.

Baltur Cento - Unieuro Forlì 87-89 (29-27, 48-43, 69-62) BALTUR CENTO: Ba, Taylor 22, Taflay 21, Chiumenti 7, Invidia ne, Gasparin 7, Benfatto 10, Moreno, Ebeling 3, White 17, Di Bonaventura ne, Balducci ne. All. Bechi.

UNIEURO FORLì: DiLiegro 19, Tremolada ne, Giachetti 11, Donzelli 8, Bonacini 5, Dilas ne, Signorini ne, Oxilia 11, Lawson 10, De Laurentiis, Johnson 25. All. Valli.