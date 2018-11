Bodybuilding, alla soglia dei 48 anni torna a gareggiare e fa incetta di podi

Torna a gareggiare alla soglia dei 48 anni e fa incetta di podi. E' la storia dell'atleta professionista di "natural bodybuilding" e personal trainer Annalisa Ghirotti. Cesenate di nascita e forlivese di adozione, il 21 ottobre scorso a Coventry ha vinto per la seconda volta la "Uk Pro Cup", mentre il 4 novembre ha ottenuto due terzi posti nelle categorie Master Figure e Open Figure alla prestigiosa Monster Mash Pro Cup di Worcester, in Massachusetts

Sabato scorso a Los Angeles è riuscita a conquistare il terzo gradino del podio anche ai campionati del mondo di "natural bodybuilding" Wnbf (World Natural Bodybuiding Federation) battendo atlete di 10-15 anni più giovani di lei. Ma non è tutto. Quest’anno, oltre a competere in prima persona, Annalisa si è presentata ai mondiali per la prima volta anche nelle vesti di allenatrice e preparatrice, portando in gara due atlete del team Natural Peaking: Lorna Guiotto, 45 anni, nella categoria Master Figure Over 40 e Lucrezia Sonzini, 23 anni, nella categoria Pro Figure. Entrambe hanno vinto le rispettive categorie laureandosi campionesse del mondo Wnbf.