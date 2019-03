Volley, la Celanese gioca da grande. Ma contro Castelfranco ancora un ko

E’ stata una trasferta ricca di emozioni quella della Celanese Volley Forlì a Castelfranco (Pisa) in casa della Polycolor. I toscani si sono imposti per 3 a 1 contro la squadra di Kunda. La prestazione è stata però di grande livello, come spesso accaduto nelle ultime partite di campionato. Il Forlì parte subito fortissimo con un primo set conquistato per 25 a 12. Castelfranco ha poi però messo in mostra il suo gioco e la differenza si è palesata nel risultato finale. La Celanese non ha però mai mollato e il punteggio di 25 a 27 nell’ultimo set lo dimostra. La squadra è stata davvero vicina a portare il match verso i possibili tie-break che avrebbero cambiato la partita. Non bisogna quindi essere insoddisfatti di questo risultato. Rimane però il rammarico per l’impossibilità di giocarsela al pari degli altri se non si è davvero al 110%. Con l’assenza di un vero opposto che comincia a farsi sentire. Opposto incarnato da Valerio Mambelli, fresco di laurea e record di punti, che è stato presente e ha impresso come sempre forza ai suoi compagni. E’ stata comunque una buona prestazione del gruppo anche se i ragazzi sono stati redarguiti per i troppi errori in battuta. Inoltre bisogna anche dire che gli avversari hanno sfoderato tutte le loro armi dovendo lottare per i playoff e non hanno risparmiato la Celanese, che ha comunque retto motto bene in ricezione.

Nota colorata, la confessione da parte di Castelfranco, secondo cui la squadra di Kunda sarebbe stata la migliore incontrata durante le ultime 4 partite. Conferma gradita del periodo di forma per questo gruppo. Gruppo che si appresta ad ospitare Moma Anderlini il 23 marzo. Una partita dove non sarebbe niente male racimolare punti diventati ormai necessari. Forse manca un po’ di fortuna ultimamente . Sarà importante però mantenere l’atteggiamento positivo della squadra, eliminando magari i piccoli errori che a questi livelli non ti puoi più permettere.