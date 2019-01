Volley, grande vittoria della Celanese: esordio super per Andrea Kuznetsov

Arriva una grandissima vittoria all’Unieuro Arena. Dopo più di 2 ore di gioco la Celanese Volley si aggiudica l’ultima gara del girone di andata. Una prestazione incredibile contro una buona Reggio Emilia che costringe ai tie break i ragazzi di Kunda dopo una partita emozionante. Contro Reggio Emilia è stato un match davvero intenso. La Celanese è andata subito in vantaggio. Durante il secondo set però Reggio ha alzato la testa e portato il Forlì sul 32 a 34. Poi un set a testa fino al 3 a 2 finale portato a casa con grinta e astuzia. Fondamentali gli ultimi tocchi di Olivucci a spiazzare gli avversari.

Ottima prestazione soprattutto per Mambelli che segna 18 punti in soli 3 set giocati. Stakanovisti per tutto il match Soglia (13), Mariella (9) oltre a Nikolas Kunda (14). Vittoria che arriva poi in una giornata speciale: l’esordio casalingo del nuovo arrivo Andrea Kuznetsov. Il potente schiacciatore ha messo in mostra le sue doti in attacco ma anche furbizia nei momenti caldi della partita. Prestazione sporcata soltanto dal cartellino giallo datogli dall’arbitro per proteste.

Kuznetsov ha segnato ben 20 punti con un ace micidiale. Contro l’Ama San Martino arrivano quindi punti fondamentali per la classifica che danno un chiaro messaggio alle squadre appena davanti la Celanese. Fare punti a Forlì non è poi così semplice. Prossimo match il 2 febbraio contro Villadoro Modena, alle 18, sempre all’Unieuro Arena. Una serata pre-festiva che inaugurerà il girone di ritorno della Celanese.