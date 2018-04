Il Forlì torna alla vittoria anche al Morgagni: tris al Mezzolara

Il Forlì non sbaglia l'ultima gara casalinga e torna al successo al "Morgagni " battendo il Mezzolara per 3 a 0. Forlì che mantiene la terza posizione ma inseguito da Fiorenzuola e Sangiovannese. Partono più convinti gli emiliani che alla ricerca di punti salvezza si gettano all'attacco sperando di cogliere di sorpresa il Forlì. Al quarto d'ora un batti e ribatti in area forlivese per poco non sorprende Bianchini che vede la palla per sua fortuna scivolare lentamente in corner. Il Forlì però non ci mette molto a trovare le giuste distanze e al primo affondo trova il vantaggio: Felici si libera al limite dell'area e lascia partire un tiro che Chmangui intercetta con un braccio. Per il direttore di gara è calcio di rigore che Ferri Marini al minuto 20' trasforma. Sterile la risposta degli ospiti che si fanno veramente pericolosi solo al minuto 37' quando una punizione di Menarini coglie il palo a Bianchini battuto.

Nella ripresa il Forlì non vuole correre rischi e alza il proprio baricentro trovando il raddoppio al minuto 51' quando Felici con un gran tiro a giro trova l'angolino giusto alle spalle di Celeste. Galletti che di fatto chiudono la pratica Mezzolara già al minuto 65' quando Ghidini finalizza una bellissima azione corale. Forlì quindi che mantiene la terza posizione e affronterà nell'ultima gara di campionato una forte Imolese già sicura però del secondo posto in classifica.