Partenza fulminea, ma Cascione non basta: la fame di punti premia il Francavilla

Non riesce il blitz al Forlì in terra abruzzese rimediando una pesante sconfitta, nonostante la gara si fosse messa in discesa per i galletti. La partenza del Forlì è fulminea e già al 10° Ambrosini colpisce la traversa, sulla ribattuta Cortesi insacca ma in posizione di fuorigioco. E' il preludio al vantaggio che arriva al 12° con Cascione che entra in area e trafigge Natale. Il primo tempo scivola via senza troppi sussulti quando al 41° Bosco per il Francavilla viene espulso per doppia ammonizione regalando la superiorità numerica ai biancorossi ospiti.

Nella ripresa però nonostante l'inferiorità numerica è il Francavilla che con la sua indiscutibile qualità viene fuori e al 60° Mordenti in area atterra Dos Santos regalando un penalty ai padroni di casa. Penalty che Banegas non sbaglia riportando il risultato sull'1 a 1. Ora è il Francavilla a volare sulle ali dell'entusiasmo e al 67° Palumbo ci prova con un tiro dalla distanza ma questa volta Mordenti è attento e blocca. Non tarda molto però ad arrivare il sorpasso degli abruzzesi, con Dos Santos che all'81° ben lanciato da Milizia, salta Mordenti in uscita e deposita in rete per il 2 a 1. I galletti crollano fragorosamente con la testa e con le gambe e per poco al 92° Dos Santos non firma il terzo goal colpendo invece la traversa. Sfuma così la vittoria per i ragazzi di mister Campedelli che per un tempo avevano assaporato il sapore dei tre punti, salvo poi calare nella ripresa e subire la ribalta di un Francavilla altamente motivato e alla ricerca di punti playoff.