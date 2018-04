MotoGp, Gp Americhe: super pole di Marquez. Dovi attardato

Andrea Dovizioso soffre il tracciato di Austin e non va oltre l'ottavo tempo. Marc Marquez fa i fuochi d'artificio con un giro pazzesco e si prende la pole position del Gran Premio delle Americhe, terzo round del Mondiale MotoGp. Ma finisce sotto investigazione per aver rallentato Maverick Vinales durante il suo giro veloce. Marquez ha infranto il muro del 2'04", realizzando la sesta pole consecutiva sul tracciato a stelle e strisce in 2'03"658, rifilando 406 millesimi alla Yamaha di Vinales. Si prende la prima fila anche Andrea Iannone, terzo con la Suzuki a 551 millesimi, un millesimo più rapido della Yamaha Tech 3 di Johann Zarco.

Quinto crono per Valentino Rossi a 571 millesimi, davanti alla prima delle Ducati, quella di Jorge Lorenzo, che ha accusato dalla pole un gap di poco più di sei decimi. Terza fila per Dovizioso, a sandwich tra Cam Crutchlow (Honda LCR) e Daniel Pedrosa (Repsol Honda). Chiude la top ten la Ducati del team Alma Pramac di Danilo Petrucci. A fine turno Marquez è finito sotto investigazione per aver ostacolato Vinales. Il 93 non si è accorto del pilota della Yamaha, con il 25 che lo ha mandato a quel paese. Può anche non piacere il "joker", ma quello che ha fatto in pista ha dell'incredibile: la sesta pole consecutiva sulla pista che ormai conosce centimetro per centimetro è arrivata dopo una scivolata a 8 minuti dalla fine. Rientrato ai box, ha preso la seconda moto e ha infranto il muro del 2'04".