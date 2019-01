Ginnastica ritmica, al via il campionato di serie A2: buon debutto per la Gymnica 96

Ottimo debutto per Gymnica 96 nel campionato di serie A2. Sabato scorso le "gymnichine" allenate dallo staff coordinato da Chiara Domeniconi sono scese in pedana a Sansepolcro, portando a casa il quinto posto su 12 squadre in gara, così come era accaduto all'esordio anche lo scorso anno. Le ginnaste forlivesi hanno fornito una prestazione consistente e di grande impatto, che avrebbe potuto persino fruttare qualche punto in più, che sicuramente sarebbero stati utili a fine campionato ma alcuni errori hanno lievemente ridimensionato il punteggio finale.

Alla fine lo score ha segnato un buon 70,700 con due picchi di eccellenza: il 16,450 della stella straniera in forza alla Gymnica, Aleksandra Podgorsek alla palla, new entry del gruppo e il 14,850 di Giulia Capacci, davvero esaltante al nastro, a dimostrazione del suo talento indiscusso sulle note di Hola di Marco Mengoni. Buoni esercizi per Lucia Bellavista e Matilde Fantini rispettivamente al cerchio e clavette, molto migliorate rispetto le passate prestazioni, segnano il loro season best con 14,100 per Lucia e 13,950 per Matilde.

Passo falso invece per Aleksandra Righi alla fune (11,300) che incappa nella classica giornata no, scendendo abbondantemente sotto gli standard ai quali poteva tranquillamente ambire. Tra soli quindici giorni, a Bologna, la squadra del presidente Matteo Bartolini giocherà in regione e col sostegno di fans e pubblico avrà sicuramente la possibilità di migliorarsi ancora. A completamento della rosa ci saranno a dar man forte il capitano Arianna Leoni, e le veterane Viola Feralli e Mayra Pagnini. La gara si preannuncia davvero interessante, perché le squadre sono davvero tutte molto ravvicinate a livello di punteggi , rendendo la lotta per la promozione per qualcuno e la salvezza per altri davvero interessante.