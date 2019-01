Un sabato indimenticabile per il Forliroller all'International Skate Award

E' stato un sabato indimenticabile per la Forliroller, che ha partecipato alla nona edizione dell’International Skate Award al Nelson Mandela Forum di Firenze. Nell'attesa dello spettacolo serale, dove si sono esibiti i fuoriclasse del pattinaggio artistico, si è svolto un contest rivolto ai gruppi spettacolo. La ForliRoller si è presentata all'appuntamento con tre formazioni, riuscendo a portale tutte tre sul podio.

Il primo a scendere in pista è stato il gruppo “under 14” di nuovissima formazione composto dalle piccole della società, con la coreografia “È l’ora del te”: ad esibirsi dodici bellissime tazzine danzanti che si sono trasformate in principesse. La performance è valsa il terzo posto. È stato poi il turno del quartetto con “onde di vita”, che ha brillato all’interno dell'arena riuscendo con maestria a salire sul podio al secondo posto.

L'ultima a cimentarsi in gara è stata la categoria “piccolo Gruppo”, anche questa formazione di recente nascita, composto dall’elite della società, con "quella che era una volta". La performance ha decisamente incantato e emozionato gli spettatori lasciando per un momento

il palazzetto in silenzio, interrotto poi dai numerosi applausi del pubblico al momento della votazione che ha visto il piccolo gruppo conquistare la prima posizione.

"Tutti e tre i gruppi hanno centrato ampiamente l’obiettivo - è il commento a caldo - Il risultato è dunque l’ennesima conferma del buon lavoro svolto dallo staff tecnico,del costante impegno della nostra società".