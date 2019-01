Totè devastante, l'Unieuro resta in partita fino al terzo quarto. Poi Jesi dilaga

Sotto i colpi di un devastante Totè, 27 punti e 28 di valutazione, l'Unieuro Forlì capitola in quel di Jesi, senza dar seguito alla vittoria di appena sette giorni fa in quel di Verona. Tra alti e bassi la squadra di Giorgio Valli è stata in partita fino al terzo quarto, poi negli ultimi dieci minuti i marchigiani hanno firmato lo strappo decisivo. Forlì resta quarta in classifica in virtù del contemporaneo ko di Verona in quel di Mantova.

Parte subito forte Jesi, con l'ultimo arrivato Knowles che dimostra di essersi ambientato benissimo e mette i primi 5 punti per i padroni di casa (5-1 dopo 2'). Il canestro di un incontenibile Totè (8 punti e 4 rimbalzi nel primo quarto) dopo 6' porta i padroni di casa sul +6 (13-7), con Forlì che sbaglia tre liberi e paga dazio: le due triple di Maspero nel finale di quarto regalano agli uomini di Cagnazzo la doppia cifra di vantaggio. I ragazzi di coach Valli peccano di precisione nel tiro, mentre l'impatto di Tote e Maspero è devastante. E in un amen i marchigiani sono sul 25-15.

Nel secondo quarto Donzelli fa il diavolo a quattro (super stoppata e quattro punti di fila); Forlì comincia a scaldare la mano anche dalla distanza e grazie alla tripla di Johnson e a quattro punti di fila Marini si porta a -5 (27-22). C'è anche Lawson a timbrare il cartellino col tiro dai 6.25; la rimonta è completata con la schiacciata in solitaria di Oxilia per il primo vantaggio biancorosso (29-31 dopo 15'25, figlio di un parzialone ospite da 4-17). Dopo il timeout di coach Valli Jesi firma un break di 7-0 con tanto di tripla di Baldasso per il 40-35. Il secondo quarto si chiude con Tote carico già di tre falli e il punteggio di 42-37 (17-22).

Ospiti che non mollano ed in avvio di terzo tempo si portano a -1 grazie alle doppie triple di Lawson e De Laurentiis: 47-45 a 6:58 dalla fine, che ventotto secondi più tardi diventa 47-50 grazie alla tripla di Giachetti. Una tripla per parte, realizzata da Mascolo per i padroni di casa e Johnson per gli ospiti portano al 53 pari a 5:11 dal termine. Ed è ancora una bomba, questa volta di Lawson, a riportare il match in parità (60-60) a 8:49. Bonacini commette fallo su Mascolo, che segna uno dei due tiri liberi, permettendo a Jesi di rimettere il naso avanti di tre lunghezze al termine del terzo quarto.

Proprio Mascolo è il primo marcatore dell’ultima fase del match dopo appena 12’’. Partita nel complesso molto combattuta, con numerose interruzioni per falli soprattutto. Forlì fatica in attacco, mentre Preston Knowles è un rullo compressore.Dopo tre minuti sono cinque i punti di vantaggio dei padroni di casa (70-65). A 3:15 Valli chiama timeout per suonare la carica ai suoi ragazzi. Risultato bloccato fino a 5:44, dove segna la doppia per l’Unieuro Donzelli, su assist di Marini.

Il secondo timeout chiamato da Forlì arriva a seguito della tripla di Dillard a 6:53, un duro colpo per gli ospiti anche perchè seguita dal fallo tecnico di Marini. L’Unieuro sembra aver gettato la spugna: 77-69 a 54’’ dal termine. L’ultimo timeout chiamato dagli ospiti arriva a 36’’ dalla fine con un punteggio difficile da ribaltare: 80-71. Il risultato finale è addirittura peggiore: 82-71. Arriva quindi un passo falso da parte del Forlì dopo l’esaltante vittoria di Verona. Prossimo test mercoledì sera nel turno infrasettimanale contro Roseto Sharks.

Tabellino

Termoforgia Jesi - Unieuro Forlì 82-71 (25-15, 42-37, 63-60)

TERMOFORGIA JESI: Kouyate ne, Dillard 8, Knowles 10, Mascolo 14, Baldasso 3, Santucci, Rinaldi 6, Maspero 14, Valentini ne, Mwana Nzita ne, Totè 27, Lovisotto. All. Cagnazzo.

UNIEURO FORLI: Flan ne, Giachetti 7, Marini 10, Donzelli 8, Bonacini, Signorini ne, Fabiani ne, Oxilia 11, Lawson 14, De Laurentiis 8, Johnson 13. All. Valli.