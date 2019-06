Lorenzo combina il patatrac: falciati Dovi, Rossi e Vinales. Marquez vince e va in fuga

Uno zero che fa malissimo. È durato meno di due giri il Gran Premio di Catalogna di Andrea Dovizioso. Il forlivese è finito a terra centrato da un frettoloso Jorge Lorenzo (Repsol Honda), in un incidente che ha coinvolto anche le Yamaha Monster di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Un regalo per Marc Marquez inaspettato, che ha colto al volo l'occasione per incassare 25 punti pesantissimi in chiave mondiale e fuggire a +37 sul ducatista. Dalla quinta posizione Dovizioso si era lanciato in una partenza a fionda, seguito da Vinales, Marquez e Lorenzo. Il patatrac il giro successivo. Dovizioso non esce al top dalla curva 9, Marquez attacca il forlivese alla curva 10, ma allo stesso tempo anche Lorenzo, con tanta voglia di ritornare a lottare per le posizioni di vertice con la Honda, entra con troppa foga: stende prima la Ducati 04, poi lo strike fulmina anche le Yamaha di Vinales e Rossi. Dovizioso per il secondo anno consecutivo segna così uno zero in Catalunya. L'anno scorso cadde alla curva 5 al nono giro mentre era dietro Lorenzo e Marquez.

"Ho fatto una grande partenza e recuperato tante posizioni - ha esordito Lorenzo -. Ho provato a non tamponare Dovizioso, ma mi si è chiuso il davanti. Sono molto dispiaciuto. Ho fatto un errore. Quel tipo di curva favorisce una situazione del genere". Il 93, fuori da ogni guaio, s'è involato in una vittoria importante in chiave mondiale, la 48esima nella top class, mentre Danilo Petrucci, Alex Rins, Fabio Quartararo e Jack Miller si sono dati battaglia per il podio. Il ternano, dopo la vittoria al Mugello, è stato autore di un'altra prova consistente dopo un weekend difficile, chiudendo al terzo posto dietro Quartararo. Quarto Rins davanti a Miller e Joan Mir.