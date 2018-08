MotoGp, libere Austria: Dovizioso è una scheggia sull'asciutto

Andrea Dovizioso è una scheggia nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Austria. Il forlivese della Ducati nel turno del mattino che si è disputato sull'asciutto è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'24", segnando alla bandiera a scacchi il tempo di 1'23"830, precedendo il compagno di squadra Jorge Lorenzo, staccato di 215 millesimi. Completa la prima fila virtuale l'altra Ducati, quella del team Octo Pramac di Danilo Petrucci, a 578 millesimi. Il primo degli inseguitori delle Desmosedici è Marc Marquez, a 581 millesimi da Dovizioso. Seguono Andrea Iannone (Suzuki), che qui ha colto nel 2016 la prima vittoria nella top class, e Dani Pedrosa (Repsol Honda).

Fuori dai dieci, e a rischio per la Q2, Valentino Rossi che ha chiuso undicesimo alle spalle del compagno di squadra Maverick Vinale. Per il pesarese anche un problema tecnico alla sua M1 che ha rallentato il programma di lavoro. Nel pomeriggio è arrivata la pioggia, con Marquez il più rapido in 1'33"995, rifilando oltre cinque decimi all'Aprilia di Scott Redding. Dovizioso ha chiuso quinto a 1"519 dietro Petrucci e Lorenzo. Decimo Rossi.

"Siamo partiti benissimo e fin dal mattino la moto era a posto, anche perché siamo reduci da una gara in cui siamo andati molto forte e quindi non abbiamo dovuto stravolgere il set-up - afferma Dovizioso -. Anche se abbiamo fatto solo un turno sull’asciutto, i nostri tempi sono già molto buoni e abbiamo già completato una buona parte del programma per la gara. Purtroppo nel pomeriggio non siamo riusciti a proseguire con il lavoro sulle gomme a causa della pioggia, però quello che conta è che siamo stati molto veloci fin da subito. Sabato speriamo che le condizioni atmosferiche ci consentano di lavorare sugli ultimi dettagli per la gara".