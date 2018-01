Basket femminile, la "tigre" Lucia Missanelli convocata per il raduno della Nazionale Under 20

Convocazione nella Nazionale Under 20 per la cestista dei Tigers Rosa Lucia Missanelli. L'atleta è stata ufficialmente convocata per il raduno che si terrà a Pavia dall’11 al 14 Febbraio e che verrà diretto da coach Sandro Orlando coadiuvato da coach Massimo Romano. La giovane atleta è giunta alle Tigers Rosa l’estate scorsa ed impegnata con la maglia arancionera nella lotta per la permanenza in Serie A2 con ottimi risultati.