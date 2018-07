Forlì, nuovi annunci in casa Forlì: il ritorno di Vesi e Alessandro Brunetti

Il puzzle sta prendendo forma. Il Forlì ha ufficializzati altri due rinforzi in difesa dopo gli arrivi nei giorni scorsi el centrocampista Nicola Mazzotti e del difensore centrale Alessandro Brunetti. Si tratta di Mattia Gabrielli e di Marco Vesi. Il primo è reduce da una stagione al Romagna Centro, dove ha collezionato 16 presenze e 1 gol in campionato. Quello di Vesi è gradito ritorno, avendo fatto parte della rosa dei galletti nelle stagioni 2012/13, 2013/14, 2015/16 e 2016/17. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Rimini, ma un lungo infortunio gli ha impedito di scendere in campo. Solo sette presenze nella stagione che ha visto i rivieraschi dominare il gruppo D della serie D e conquistare la promozione in Serie C. Confermato Ivan Graziani.