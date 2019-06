Marghe All Star Game, show in Piazza: Carrareto batte Forray in un clima di festa

Una Piazza Saffi piena di gente per i Mercoledì del Cuore ha fatto da cornice al Marghe All Star Game, la sfida con le stelle del basket romagnolo e non solo nell'ambito della decima edizione del torneo estivo organizzato in memoria di Matteo Margheritini. Passione e divertimento sono stati gli ingredienti che hanno arricchito il playground allestito in tempi record di fronte al chiostro dell’abbazia di San Mercuriale. A fronteggiarsi i bianchi guidati da coach Alessandro Tumidei ed i neri allenati da Gigi Garelli. È stata partita vera, con Toto Forray, Matteo Frassineti e Simone Pierich protagonisti da una parte e Marco Carrareto, Matteo Flan (chirurgico da 3) e Riccardo Ravaioli dall'altra.

Dopo un primo quarto in equilibrio, chiuso 22-20 per i neri, i bianchi con un parziale di 12-0 hanno piazzato l'allungo decisivo sotto i colpi di Carrareto, Ravaioli e Stefano De Fanti. Nel finale i neri hanno ricucito il gap grazie ai lampi su tutti di Forray e Frassineti, arrivando all'ultimo minuto ad accarezzare la vittoria. Enrico Rossi ha siglato il canestro del 72-73, ma in un amen il talentuoso Mattia Fabiani e il solito Ravaioli hanno messo in cassaforte il successo. 72-77 il parziale finale. Nella prima sfida del torneo il team Anima Sport Management ha battuto la Farmacia San Martino 63-40.