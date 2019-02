Formula 4 Uae, una vittoria e due podi: Matteo Nannini rafforza la leadership

Matteo Nannini rafforza la leadership nel campionato di Formula 4 Uae. Il talento forlivese guida a quota 214 punti, staccando 17 punti l'immediato inseguitore Joshua Durksen. In Gara 2, disputata con gomme usate, ha chiuso al quinto. Ad imporsi è stato Durksen davanti a Nico Gohler e Shihab Alhabsi. Dopo il via di Gara 3, in cui il forlivese è scattato dalla pole position, vincendo davanti ad Alhabsi. Tijmen van der Helm ha firmato il suo primo successo in questa Formula in Gara 4, davanti a Shihab Alhabsi. È arrivata la seconda tripletta del round per l'Xcel Motorsport grazie anche al terzo posto di Nannini.

Il forlivese ha dovuto fare i conti con l'ala danneggiata dopo il contatto alla partenza con Nico Gohler, compagno di Durksen. "Sono stati tre giorni molto combattuti, ma sono molto contento del lavoro che ho svolto in pista", afferma Nannini. Ora l’appuntamento è fissato per il 21 febbraio a Yas Marina. Qui avrà luogo il penultimo round della F4 degli UAE, la vigilia della vera resa dei conti.