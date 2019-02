F4 Emirati Arabi, podio per Nannini: allungo in classifica

Matteo Nannini archivia Gara 1 del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi al secondo posto. Scattato dalla pole position, il pilota forlivese è arrivato al secondo posto Alhabsi. Scattato dalla prima casella, Nannini alla prima curva aveva già aperto un gap importante sul rivale Joshua Durksen, che era balzato da quarto a secondo, approfittando anche dello stall di Alhabsi. Poi la bandiera rossa, per sospendere la gara a seguito di un incidente in cui sono rimasti coinvolti 5 piloti. Soltanto in 6 hanno rivisto spegnersi i semafori della ripartenza, ma alla lunga Nannini nulla ha potuto contro Alhabsi, dotato di un set di gomme fresche. Graziato dall’interruzione, il pilota originario dell’Oman ha ricostruito la sua gara dopo il problema iniziale e ha tagliato il traguardo per primo davanti a Nannini.

"Il secondo posto in gara 1 va bene in ottica campionato - commenta il talento romagnolo -. Ho guadagnato altri sei punti". Nannini incrementa infatti il proprio vantaggio sul paraguayano Durksen, portando a 10 i punti di distacco. Sabato si svolgeranno le ultime 3 gare della durata di 30 minuti ciascuna, in cui si scriverà un’altra pagina di questo campionato ricco di azione e colpi di scena.