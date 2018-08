MotoGp, il re del Red Bull Ring è Lorenzo. Dovi terzo: "Molto deluso"

Andrea Dovizioso sale sul podio del Gran Premio d'Austria, occupando il gradino più basso. Il Red Bull Ring resta feudo Ducati con uno straordinario Jorge Lorenzo, che ha tirato fuori i muscoli per respingere gli assalti di Marc Marquez. Lo spagnolo resta saldamente in testa al campionato con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, sesto con una Yamaha in netta crisi, 71 su Lorenzo e 72 su Dovizioso. Il 99 ha gareggiato in modalità ‘Endurance’ per due terzi di gara per poi spostare il manettino su ‘sprint’ e giocarsi la gara senza le tattiche imposte dalla gestione delle gomme morbide. Il campione del mondo ha attaccato, ma ha trovato la risposta perentoria del Martillo. Splendida la resistenza alla curva 3 dell'ultimo giro, con cui ha chiuso la porta in faccia all'ultimo assalto di Marquez.

Tripudio Ducati per il quinto successo stagionale, ma delusione sul volto del forlivese, crollato nel momento decisivo. "Purtroppo non ho guidato come volevo e ho finito le gomme - ha commentato lo 04 -. Ho cercato di passare Jorge, ma ho faticato in staccata. Forse ho scelto la gomma sbagliata. Sono molto deluso perchè volevo vincere".

LA GARA - Marquez, scattato dalla pole con una gomma hard al posteriore, ha fin da subito abbozzato un tentativo di fuga, scavando un gap di circa un secondo sulla coppia Lorenzo-Dovizioso, che hanno optato per una morbida ed una media. Contemporaneamente Rossi è risalito dalla 14esima alla sesta piazza, il massimo possibile. A dieci giri dalla fine Lorenzo ha rotto gli indugi, iniziando un braccio di ferro lungo un giro con Marquez, mentre Dovizioso ha perso terreno a causa di un dritto alla curva 1 per evitare il contatto con la Honda Repsol. Gli ultimi tre giri sono trascorsi nel duello Lorenzo-Marquez, col il 93 piegato dal futuro compagno di squadra. "Ho dato tutto e ci ho provato, ma poi la gomma è calata", ha confessato il leader del campionato. "Marc ha spinto all'inizio, ma io ho risparmiato - ha commentato Lorenzo -. È una delle mie migliori vittorie in MotoGp". In casa Ducati cresce il rimpianto per la separazione di un binomio che finalmente ha cominciato ad ingranare, portando i risultati che Borgo Panigale si attendeva.