MotoGp, Dovizioso si inchina a Vinales: "Non mi aspettavo la prima fila"

"Non mi sarei mai aspettato di partire in prima fila". Andrea Dovizioso sfiora la pole position del Gran Premio del Qatar, round d'apertura del Motomondiale. Il forlivese si è dovuto inchinare a Maverick Vinales, che si è preso la leadership col crono di 1'53"546. Sono 198 i millesimi che separano il pilota della Yamaha del team Monster dal romagnolo della Ducati. "Abbiamo migliorato tanto durante il weekend - commenta Dovizioso - Eravamo arrivati con diversi dubbi, ma abbiamo lavorato serenamente. Abbiamo rimediato ad una situazione non buona. Per la gara bisognerà vedere le condizioni della pista".

Terzo Marc Marquez a 199 millesimi. Apre la seconda fila la Ducati Pramac di Jack Miller davanti alla Yamaha Petronas di Fabio Quartararo e alla Honda Lcr di Cal Crutchlow. Settimo tempo per Danilo Petrucci a 654 millesimi davanti a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). Il ternano è rimasto infastidito da un’azione strategica di Marquez, che lo ha infastidito durante le qualifiche. Male Valentino Rossi, solo 14esimo davanti a Jorge Lorenzo. Giornata da dimenticare per lo spagnolo, caduto per ben due volte: prima nelle FP3 (subendo una contusione dorsale), poi nel Q1, sempre alla famosa curva 2 dove aveva lamentato problemi di grip a causa dell’umidità. La prima gara della stagione scatterà domenica alle 18.