Passione pallavolo, nasce a Forlì la New Volley Academy: "Puntiamo sui giovani"

L'area verde di Carpena ospiterà martedì l'inaugurazione della "New Volley Academy", una società sportiva di pallavolo nata a Forlì dalla passione di allenatori e giocatori, ma soprattutto da un gruppo di amici che da sempre hanno nel cuore il volley. Lo staff dirigenziale è composto dal èresidente Walter Gagliardi, dalla vicepresidente Alessandra Chiadini e dal direttore tecnico Alessandro Barzanti. Insieme ad essi un team di allenatori come Marika Morigi, Massimiliano Zuppone, Lorenzo Magalotti, Wiliam Labarile, Cristian Petrini, Debora Montanari e Mauro Montanari, che saranno affiancati nel ruolo anche dalla vicepresidente e dal direttore tecnico.

L'obiettivo, spiegano dallo staff, "è poter competere con tutte le realtà sportive del territorio e garantire a tutti i nuovi iscritti, piccoli e grandi, un servizio competente e appassionato. Lo scopo è quello di diventare punto di riferimento per i giovani atleti appassionati a questo sport senza tralasciare il sociale; punto principale è far crescere i ragazzi nello spirito dell’amicizia e del sano divertimento; proprio per questo puntiamo molto sul nostro settore giovanile, sia femminile che maschile, sul quale abbiamo già ottenuto un notevole riscontro".



Durante l’estate del 2019 sono stati organizzati vari eventi come un corso estivo per gli atleti che non volevano abbandonare l’attività nel mese di giugno, un torneo di Beach Volley nella polisportiva Otello Bucherini ed un secondo torneo nei campi del Cayo Loco Summer Beach di Lido di Classe, che ha segnato la fine della stagione estiva. "Abbiamo inoltre portato un gruppo di ragazze di Under 16 a vedere dal vivo le qualificazioni alle olimpiadi di Tokyo di pallavolo maschile - viene sottolineato -. Per noi è importante non solo l’allenamento in campo per imparare ma anche osservare come giocano i professionisti, è per questo che in futuro appoggeremo e cercheremo di creare eventi e “gite pallavolistiche” con lo scòpo di imparare osservando e di interagire anche con altre squadre, del territorio e estere".

L'inaugurazione si terrà al Parco Caduti per la Libertà di Carpena (ingresso Via Magnani-Via Brando Brandi), a partire dalle 18 fino alle 21. La feste prevede un buffet, un angolo foto, una conferenza di presentazione della società dove verrano comunicati ufficialmente gli orari di allenamento. Ci sarà un gadget omaggio per gli atleti partecipanti e per chi vuole sarà possibile iscriversi alla stagione sportiva 2019/2020 direttamente quella serata. All'evento sono stati invitati l'assessore allo Sport Daniele Mezzacapo, il sindaco di Forlì Daniele Zattini, i presidenti di tutte le società di pallavolo di Forlì, il presidente del Csi di Forlì e il presidente della Fipav di Forlì

Le iscrizioni alla stagione 2019/2020 sono già aperte. Per info è possibile contattare Alessandro Barzanti (3331409947) o Alessandra Chiadini (3479632680). Informazioni e modulistica di iscrizione si possono trovare sul sito www.newvolleyacademy.it o scrivendo alla mail info@newvolleyacademy.it. La società al momento prevede squadre Under 14 femminile, Under 16 femminile, Under 16 maschile, Under 18 femminile, tre libere femminili ed una libera maschile.