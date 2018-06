Basket, l'Unieuro 2.015 ufficializza il primo colpo: è il talentuoso Pierpaolo Marini

Un corteggiamento iniziato diverse settimane fa. E martedì pomeriggio è arrivata la firma. La Pallacanestro Forlì 2.015 ufficializza il primo acquisto. Si tratta dell'esterno 25enne di Asti Pierpaolo Marini. 193 centimetri per 87 chili, ha mosso primi passi ad Asti, con la maglia della Virtus Roseto. A 16 anni ha esordito in C2, per poi passare ai Roseto Sharks (finale in DNC) e a seguire come under di Teramo in serie A. Nel frattempo è stato protagonista con 15 punti a partita in Under 19 Eccellenza. Ha concluso la stagione a Lanciano. Agli Sharks, rivoluto da coach Trullo, ha conquistato in due anni un posto in quintetto con la maglia della squadra della sua città, chiudendo la stagione 2015/16 con 11.2 punti, il 35% da 3 e 3.5 rimbalzi. L'anno seguente ha confermato il suo talento a Treviglio (A2 Ovest, 9.2 punti e 3.6 rimbalzi in regular season, 10.6 e 3.4 in cinque partite di playoff), prima di approdare a Jesi raggiungendo da assoluto protagonista i playoff.

LA PF 2.015 PRESENTA IL PRIMO COLPO: PIERPAOLO MARINI, IL VIDEO

Giocatore in grande crescita nella Marche è decollato diventando una delle rivelazioni del girone Est di A2 per il suo tiro, la sua intraprendenza offensiva e il coraggio mostrato durante tutta la stagione e in particolare nei momenti più caldi delle partite. Marini è reduce dalla sua prima convocazione in Nazionale: ha vestito la maglia Azzurra nel raduno organizzato a Roma per preparare le ultime due gare di qualificazione per i Mondiali del 2019, in programma il 28 giugno a Trieste contro la Croazia e il primo luglio a Groningen contro l'Olanda. Un premio meritatissimo al termine di una stagione che lo ho visto consacrarsi come uno dei migliori prospetti della pallacanestro italiana. A Jesi 14.4 punti di media, 6.5 rimbalzi con il 44% da 2 e il 35% da 3 in 33.5 minuti.

A Forlì sarà uno degli esterni titolari della squadra di coach Giorgio Valli, primo grande colpo di una campagna di rafforzamento che vede la compagine mercuriale in prima fila sui migliori talenti nazionali. "Ho anteposto Forlì ad altre piazze, anche importanti, perché mi è piaciuto di più il progetto che mi hanno proposto coach e general manager - evidenzia il neo acquisto, arrivato in città martedì pomeriggio per firmare il contratto -. So di avere la loro fiducia, ma so anche di poter migliorare molto. Forlì è un piazza calda e storica e sono il tipo di giocatore che si accende in questo tipo di piazze e non vedo l'ora di iniziare".

"Siamo felici e fieri che Pierpaolo abbia scelto Forlì - commenta il general manager Renato Pasquali -. L'abbiamo inseguito a lungo, avevamo bisogno di un punto da cui ripartire e lui è perfetto dal punto di vista tecnico e fisico. E' il primo giocatore della nuova stagione, l'ala piccola più forte del campionato, e il suo arrivo è significativo anche perché fa vedere ad altri potenziali acquisti, che magari stanno tergiversando, quanto sia serio e importante il progetto biancorosso". Carico il presidente Giancarlo Nicosanti: "Marini era la nostra prima scelta fin da quando abbiamo cominciato a pensare alla squadra per la prossima stagione. I suoi numeri parlano da soli, così come la sua convocazione in Nazionale. Non vediamo l'ora di vederlo all'opera". "Nei giorni scorsi ho parlato col ragazzo - rivela coach Valli -. E' giovane, ma ha già tanta esperienza. E' un acquisto importante, sono felice di poter lavorare con lui. Sa dove migliorare e ci auguriamo che faccia bene per se stesso e per noi".