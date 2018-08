MotoGp a Brno, super pole di Dovizioso: "Tempo esagerato"

Clamorosa pole position di Andrea Dovizioso a Brno. Il forlivese della Ducati, nel giro del tutto o niente, ha stampato un superlativo 1'54"689, precedendo di 267 millesimi la Yamaha di Valentino Rossi. Completa la prima fila la Honda Repsol del leader del campionato Marc Marquez, a poco meno di tre decimi dallo 04. Apre la seconda fila la rossa di Jorge Lorenzo, a precedere la Honda Lcr di Dal Crutchlow e la Ducati Octo Pramac di Danilo Petrucci. Ottavo Andrea Iannone su Suzuki.

Dovizioso non scattava dalla pole da Sepang 2016, rompendo un digiuno di 28 gare. "E' un gran weekend per il momento - ha sottolineato l'ex campione del mondo della 125cc -. Essere veloci fin dall'inizio ci ha aiutato nel lavorare in configurazione gara. Anche nelle qualifiche ho visto che la moto c'era. Ho spinto ed è venuto fuori un tempo esagerato. Sono stra-contento. C'è tanto caldo e la gara è un'incognita, ma il feeling è buono".

"Andrea è stato davvero grande, ha fatto un giro incredibile - ha dichiarato Gigi Dall'Igna, direttore di Ducati Corse -. Resta l'interrogativo della gomma posteriore, che arriverà finita alla bandiera a scacchi". "Sono contento, perchè nel giro secco con gomme nuove sono competitivo - ha affermato Rossi -. Abbiamo migliorato il crono dello scorso anno. Per la gara siamo indecisi sulla scelta delle gomme. Sarà dura". Marquez vede in Dovizioso l'avversario principale per la gara: "E' stato veloce tutto il weekend è si merita questa pole".