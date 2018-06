Montmelò, prima fila stellare: pole Lorenzo, poi Marquez e Dovizioso

L'accoppiata Jorge Lorenzo e Ducati comincia a far paura. Il maiorchino in versione "The Hammer" ha firmato la pole position del Gran Premio della Catalogna, settimo round del Motomondiale. Con l'asfalto completamente nuovo ha firmato il nuovo record della pista in 1'38"680, 66 millesimi più rapido del futuro compagno di squadra Marc Marquez. Il portacolori della Repsol si è autore di un numero da circo nelle FP4, salvandosi da una caduta certa nel curvone che immette nel traguardo.

A completare una prima fila stellare c'è Andrea Dovizioso, a 243 millesimi dalla pole. Il forlivese, "rosso" nei primi due settori, ha compromesso la sua chance con un errore nell'ultimo settore. Quel che più conforta è il passo gara mostrato nelle ultime libere. "Sono contento- afferma DesmoDovi -. Fare la prima fila era molto difficile. La competitività di Lorenzo ci ha permesso di limare in alcuni punti. Piano piano siamo riusciti a migliorare anche nel passo, anche se le gomme si comportano in modo strano. Siamo lì per giocarcela".

Apre la seconda fila la Yamaha di Maverick Viñales (+0"465), davanti alla Suzuki di Andrea Iannone (+0"468) e alla Ducati Octo Pramac di Danilo Petrucci (+0"498). Solo settimo Valentino Rossi, a 586 millesimi da Lorenzo, a causa di un paio di errori nel finale. Chiudono la top ten Johann Zarco, Tito Rabat e Cal Crutchlow, quest'ultimo scivolato nel finale.