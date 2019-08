Gaetano Scirea, il ritorno di Farabegoli: "Qui come a casa". Parte la preparazione

Un ritorno a quattro anni di distanza che porta esperienza di categorie maggiori quello di Dario Farabegoli, l’ultimo innesto del roster della Gaetano Scirea tanto felice di essere tornato a casa, presentato mercoledì pomeriggio a “La Svineria”, partner della società di pallacanestro militante in Serie C. Presente anche il presidente della Geatano Scirea, Alderigo Silimbani felice del ritorno dopo quattro anni del classe ’98, che ricorda l’ultima partita dove Farabegoli salvò la squadra romagnola siglando ben 19 punti.

Tocca poi al giocatore presentarsi: "Avevo piacere di tornare; qui mi sono trovato molto bene e dove posso dire di sentirmi praticamente a casa”. C’è voglia di riscatto nel ragazzo dopo la scorsa stagione (a Lugo prima e alla Bk Reggio Emilia poi): “Nessuno si aspettava la retrocessione, noi abbiamo lottato fino alla fine per salvarci, poi ai playout abbiamo incontrato una squadra pronta come Crema, il mio obiettivo è di divertirmi e di aiutare prima di tutto la squadra”.

“Sicuramente posso dire di conoscere meglio il gioco - aggiunge -. Ho fatto esperienza con giocatori che hanno giocato per diversi anni in categorie superiori come la Serie B e la A2 e mi hanno dato tanti piccoli consigli. Mi rendo conto di saper leggere meglio certe situazioni di gioco”.

Sugli obiettivi della squadra: "Quello principale è raggiungere la salvezza tranquillamente, poi quello che viene di positivo è meglio raccoglierlo. Le parole contano poco, contano i fatti quindi è meglio che parlino questi”. Chiude l’addetto stampa Cristian Lega, che spiega alcuni dettagli sulla preparazione: "Ci raduniamo e cominciamo ad allenarci giornalmente, eccetto la domenica. Per volere del coach ed in accordo col nostro preparatore atletico alterneremo atletica e sedute di basket. Ci alleneremo anche sabato, sulla carta è prevista una seduta in spiaggia, a Cesenatico. Il programma è definito fino alla fine di agosto, ci alleneremo regolarmente dal lunedì al venerdì, sabato 31 giocheremo la prima amichevole stagionale contro Lugo in qui a Bertinoro”.