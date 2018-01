Il Forlì continua la scalata: Ferri Marini stende il Romagna Centro

Ennesima vittoria del Forlì che inanella la quarta vittoria consecutiva e continua a scalare posizioni di classifica attestandosi in quinta posizione. Una gara non facile per i galletti che riescono per lunghi tratti a dominare l'incontro portando a casa tre punti pesantissimi. Con questo successo la squadra di coach Eugenio Benuzzi sale a quota 35 punti, a due lunghezze dell'Imolese e 10 punti dalla capolista Rimini. Mercoledì si torna in campo per la sfida contro il Sansepolcro.

LA CRONACA - E' il Forlì a fare la partita facendosi pericoloso dopo appena dieci minuti con Selvatico, ma il suo tiro è debole e centrale. Al minuto 20' questa volta è Boilini che si libera sulla destra e serve nel mezzo Speziale ma la punta forlivese non arriva sul pallone per pochi centimetri. Alla mezz'ora è Martedì questa volta a servire Ferri Marini ma il colpo di testa di quest'ultimo termina a fil di palo. Allo scadere della prima frazione sono finalmente i padroni di casa a farsi vivi dalle parti di Bianchini con Prati ma il colpo di testa è fuori bersaglio.

Nella ripresa il Romagna Centro parte forte e tenta di farsi subito pericoloso ma alla prima occasione il Forlì la sblocca. Minuto 56' è Ferri Marini che su corner di Selvatico svetta più in alto di tutti facendo esultare gli oltre 200 tifosi biancorossi accorsi al seguito della squadra. La risposta dei cesenati però è di quelle importanti e al minuto 64' Tola sfiora l'incrocio dei pali con un bellissimo tiro da fuori area. Il match è una girandola di emozioni e al minuto 66' ci vuole un intervento prodigioso di Sarini che con un doppio intervento nega la gioia del goal a Battistini. Ancora emozioni questa volta nel finale di gara con Boilini che coglie la traversa da distanza ravvicinata al minuto 82' e per poco non ci scappa la beffa quando in pieno recupero al minuto 94', Cecconi si libera bene al limite dell'area lasciando partire un tiro forte ma centrale che Bianchini devia in angolo con l'aiuto della traversa.