Softball, Forlì alza al cielo la sesta Coppa delle Coppe

Forlì alza al cielo la Coppa delle Coppe. In finale la compagine mercuriale han sconfitto in rimonta le olandesi di Terrasvogels col punteggio di 4-2. Le atlete del manager Soça ha vinto tutte le sfide della competizione. Nella sfida conclusiva Forli ha giocato senza Emily Vincent, rientrata negli Stati Uniti a causa di impegni di lavoro inderogabili. Si tratta della sesta Coppa delle Coppe in una bacheca ricca di trofei.