Tigers, confermato il preparatore atletico Stefano Elia: ha introdotto la telemetria nel basket

Anche per la prossima stagione il preparatore atletico dei Tigers Forlì sarà il professore Stefano Elia. Con il suo arrivo, nella stagione 2016/17, la prima in Serie B per i Tigers, Elia ha portato competenza e innovazione introducendo nel mondo della pallacanestro dilettantistica il sistema tecnologico First Beat, ovvero la telemetria applicata ai giocatori di basket. Un sistema all’avanguardia utilizzato dai Tigers e da pochi altri team di Serie A.