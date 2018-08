MotoGp, test a Brno. Marquez il più veloce, Dovi si prepara per l'Austria

A 24 ore dalla vittoria, Andrea Dovizioso è tornato in pista insieme ai suoi colleghi per una giornata di test sul tracciato di Brno. Al mattino il forlivese ha svolto prove comparative per valutare la nuova carena alata. Sono stati anche valutati set-up estremi. Dovizioso punta a confermarsi in Austria, dove ha già vinto lo scorso anno e dove domenica si aspetta un Marc Marquez ancora più veloce. "Mi aspetto più moto vicino rispetto agli ultimi due anni e quindi tutto può succedere - ha evidenziato a Sky lo 04 -. Sicuramente saremo veloci. Mi aspetto un Marquez particolarme forte perchè lo scorso anno con meno potenza se l'è giocata fino all'ultima curva. Ma è difficile fare pronostici".

Marquez, che ha girato con una RC213V con elementi per il 2019, è stato il più veloce in 1'55"209, precedendo di 133 millesimi la Yamaha Tech 3 di Johann Zarco e di 190 il compagno di squadra Daniel Pedrosa. "DesmoDovi" ha chiuso quarto con quattro decimi di ritardo. Settimo crono per Valentino Rossi.