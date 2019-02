MotoGp, test in Qatar: guizzo Vinales, Dovi lavora sul telaio

Yamaha, Suzuki e Ducati al vertice. Honda in difficoltà. Interessante prima giornata di test MotoGp a Losail, con Maverick Vinales a chiudere davanti a tutti col crono di 1'55"051. Lo spagnolo ha preceduto di appena 108 millesimi la Suzuki di Alex Rins e di 499 millesimi la rossa di Andrea Dovizioso, col forlivese concentrato nella scelta del telaio. Completano la top five Danilo Petrucci e Valentino Rossi, quest'ultimi a 543 e 553 millesimi.

Commenta Dovizioso: "Sono contento per com’è andata questa prima giornata. Abbiamo trovato immediatamente un buon feeling con la pista, che non era particolarmente gommata ma comunque pulita, e siamo riusciti fin da subito a girare con dei buoni tempi. Siamo tutti abbastanza vicini e quindi le posizioni in classifica non sono particolarmente indicative, ma quello che conta è che le mie sensazioni in sella sono buone. Abbiamo rispettato il nostro programma, riuscendo a provare un paio di soluzioni di set-up e dando dei feedback chiari. Domenica ci aspetta un lavoro diverso, ma intanto il bilancio della prima giornata è positivo”.

Sofferenti i piloti della Honda, ancora non al top per problemi fisici: Marc Marquez ancora convalescente, incappato anche in una scivolata, ha chiuso al decimo posto, mentre Jorge Lorenzo, al rientro dopo l'operazione alla mano sinistra, non è andato oltre il 21esimo. Tante le novità portate in pista, con Suzuki e Aprilia a provare diversi scarichi.