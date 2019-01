Il Forlì trova un rinforzo anche in porta: dalla Virtus Entella arriva Tommaso Aglietti

Altro rinforzo per il Forlì, questa volta in porta. Mister Stefano Protti ha a disposizione l'estremo difensore Tommaso Aglietti, arrivato con la formula del prestito dalla Virtus Entella. 19 anni il prossimo 29 febbraio, il giovane originario di Montevarchi è cresciuto nei settori giovanili di Inter, Empoli e Virtus Entella. All’inizio della stagione 2018-2019 ha militato in prestito al Gavorrano, in Serie D girone E. Nel frattempo i biancorossi continuano la preparazione in vista del match interno di sabato delle 14.30 contro la Savignanese. Si tratta della primo match del nuovo anno dopo il rinvio della sfida contro l'Isernia per neve.